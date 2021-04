La cantante dai mille look, ora vive immersa nella natura delle montagne in Svizzera

Ad Anna Oxa 60 anni non li darebbe nessuno, perché lei sembra sempre quella “venere” dai lineamenti decisi e dalla voce potente che l’hanno fatta emergere oltre quarant’anni fa, rendendola una delle protagoniste della musica italiana. Eppure, la cantante cresciuta a Bari, con papà albanese, compie cifra tonda: 60 primavere, che porta con orgoglio.

Anna Oxa: “Ora voglio capire chi sono”

“Da un pò di tempo vivo in un flusso continuo, in un presente dove non c’è un prima o un dopo. Non faccio più caso a quanto tempo scorre, mi interessa di più usare il tempo per non sprecare la vita e per capire chi sono”, ha detto l’artista in una recente lunga intervista a Candida Morvillo sulle pagine del ‘Corriere della Sera’. Un’intervista in cui si è raccontata a cuore aperto.

Vive nel “flusso continuo”

A scatenare questo suo “flusso continuo” di vita è stata la morte della madre, una ventina d’anni fa. “Uno di quei dolori così forti che non possono restare fini a se stessi”, ha spiegato Anna Oxa, “mi si è aperta ‘la domanda’, quella della vita e della morte, di questo passaggio di cui non ti accorgi, per cui rimandi tante cose, invece di osservare e comprendere che cosa fa veramente parte di te e che cosa, invece, hai integrato da fuori: giudizi, idee, luoghi comuni… Tutte cose che devi escludere, altrimenti non sei nel vero movimento della vita e replichi sempre il passato”.

Immersa nella natura

E Anna Oxa ha imparato a escludere il superfluo, a partire dagli “orpelli” della vita cittadina, visto che ha scelto di abitare in una casa in montagna in Svizzera. “Ormai, vivo nella natura. Fin da bambina, mi sono sempre sentita parte di questa estrema, vasta, bellezza”, ha detto lei, che ha contribuito anche col suo look trasformista a modificare, anno dopo anno, i canoni di bellezza (celebri i suoi cambi, dal biondo al bruno, al bicolor, i suoi outfit ora rock-punk, ora eterei, ora provocatori come il perizoma a vista a Sanremo ’99 dove arrivò seconda con ‘Senza pietà’).

Processo creativo, non business

“Oggi sei un artista perché qualcuno lo decide”, ha detto sempre al ‘Corriere della Sera’, “perché ti fa fare dischi o programmi tv, ti fa fare business purché si arrivi a qualche forma di potere, ma è come dire a Picasso di dipingere dieci sedie perché si vendono. Invece, stare nel movimento della natura è essenziale per stare nel processo creativo”. E per Anna Oxa, da tempo lontana dalla tv, il “processo creativo” è venuto sempre prima. Quando Candida Morvillo le ha domandato quante volte qualcuno ha tentato di “farle rifare cose già fatte”, lei fa capire che è successo quasi sempre: “Io stavo sulla frequenza del processo creativo, loro su una più spicciola. Già a 16 anni ho vinto Sanremo Giovani con ‘Un’emozione da poco’ e con un’immagine punk, poi ho cambiato, ma tanti mi dicevano di restare uguale perché, se no, il pubblico poteva rimanerci male. Io, invece, ho sempre saputo che devi essere ciò che sei”. Anna Oxa è poi definita un’artista che non ha “mai fatto della sua arte una convenienza”.

Tre matrimoni, tre divorzi, due figli. “I matrimoni sono inutili”

Anna Oxa è stata sposata tre volte ed ogni volta ha poi divorziato. Ha avuto una lunga relazione con Gianni Belleno dei New Trolls, con cui ha avuto i suoi due figli Francesca e Qazim. Alla domanda se ora ‘ama’, lei risponde: “Che importanza ha se amo, se non amo? Se farò 60 anni o ne ho fatti 40? Se piaccio o no? Ma chi se ne frega. È più interessante sapere che i professori portano i miei brani nelle scuole, o che io stessa vengo chiamata nelle università a parlare di suono e di frequenze. Un giorno, ho detto in tv: mi sono divorziata e ancora mi parlate dai miei mariti, non sapete staccarvi dalle cose inutili”. Come a dire che i matrimoni sono inutili? “Per me, ci sono cose che vivi, comprendi e che poi non esistono più. I matrimoni sono stati parte di cose che vivevo in quel momento. L’amore è il profumo di un fiore, l’acqua che scorre, la foglia attraversata dal vento”.

