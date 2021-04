Divi e dive che nel corso degli anni hanno mutato aspetto

Ecco 10 star che hanno cambiato faccia. Stelle del cinema, della tv, della moda che nel corso degli anni hanno mutato i connotati.

I casi più curiosi sono quelli di alcune star famose oggi e che, da adolescenti, all’aspetto acqua & sapone univano tratti non proprio da copertina.

La conquista del sex appeal

In diversi casi giovani aggraziate e giovanotti promettenti, ma non troppo charmant, sono diventati veri e propri plastic people. In molti altri si fa fatica a riconoscere le celebrità glam come le conosciamo, rivedendole in forto e provini degli esordi.

Per esempio, la top model Bella Hadid o le ragazze del clan Jenner-Kardashian (dell’annuario liceale) vi ricordano le star che sono oggi?

Le star che hanno cambiato faccia

Un percorso, quello della trasformazione, che in alcuni personaggi ha funzionato in senso inverso.

Mickey Rourke, per esempio, a furia di massacrarsi la faccia sul ring, risulta ben diverso dall’uomo che faceva impazzire le platee in ‘9 settimane e 1/2’.

Anche la ex “fidanzatina d’America” Meg Ryan sembra aver perso la simpatia travolgente e sexy delle sue pellicole di maggior successo.

Pure il passaggio dal rosso fuoco al biondo sembra non aver giovato alla bravissima Nicole Kidman.

Forse la vera ‘Mission Impossible’, per Tom Cruise e colleghi, è schivare lo scorrere degli anni.

