Grande emozione per Filippo Magnini e Giorgia Palmas al battesimo della figlia. Ecco le foto

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno battezzato la loro piccola Mia, nata sette mesi fa. La cerimonia si è svolta nella Chiesa del Corpus Domini a Milano nel pieno rispetto delle regole Covid (pochi familiari, distanziamento tra i presenti). L’emozione è stata tanta e traspare dalle foto che entrambi hanno pubblicato sui loro social.

Magnini e Palmas: “Sei il nostro amore infinito”

Accanto alle foto su Instagram, Palmas ha scritto: “Tanti Auguri piccolina nostra, che la luce e l’amore di Dio ti proteggano per tutta la vita. Un giorno di (piccola) festa tutto per te, tra di noi a casa con tanti sorrisi sinceri e pieni d’amore, nel giorno in cui compi 7 mesi”. Anche Magnini ha lasciato sui social una dedica tenerissima: “Le tue ali sono già spuntate, il tuo volo sta per cominciare. Auguri piccola nostra. MIA. Sei il nostro amore infinito”.

Magnini e Palmas sono legati da circa tre anni. L’anno scorso stavano organizzando il matrimonio, che però hanno dovuto rinviare a causa delle restrizioni dovute al Covid. A fine settembre 2020 è nata la loro prima figlia, Mia. Giorgia Palmas è mamma anche di Sofia, 12 anni, avuta con l’ex compagno Davide Bombardini.

