Doveva essere una semplice prova. In palio una cena romantica a base di carboidrati, ma il naufrago ha mandato tutto a rotoli

All’Isola dei Famosi, Gilles Rocca e Francesca Lodo avrebbero dovuto partecipare a una delle tante prove ricompensa. I due naufraghi si sarebbero dovuti baciare in apnea per più di venti secondi in cambio di un piatto di bucatini all’amatriciana.

Solo che all’annuncio della conduttrice Ilary Blasi, Gilles Rocca, con fare seccato, ha rifiutato la proposta.

“Non ci riesco – ha detto Rocca -. Non sono nelle condizioni fisiche e mentali per baciare un’altra donna. Queste cose le faccio solo con Miriam, l’amore della mia vita”.

A queste parole, sia il pubblico che gli opinionisti in studio hanno sbottato contro il naufrago esortandolo a mettere da parte il suo egocentrismo, anche per il bene del gruppo, come ha notato l’esperto di gossip Armando Sanchez.

Gilles Rocca: “non sto bene psicologicamente”

Iva Zanicchi, opinionista della trasmissione, non ha esitato a commentare il comportamento di Gilles: “Sei attore e regista, non dovresti avere problemi a recitare. Fai la prova e smettila di creare problemi inutili”.

Blasi ha poi aggiunto “Vedrai che Miriam non se la prende caro Gilles. Potevi partecipare senza fare tutte queste storie. Per colpa tua, Francesca ha perso la prova”.

La mancanza di zuccheri sta probabilmente incidendo sulla lucidità di Gilles Rocca.

Rocca però non ne ha voluto sapere e ha concluso ribadendo la sua tesi: “Non lo sto facendo per Miriam, lei è una donna intelligente. Sono io che non sto bene psicologicamente. Ho i nervi a fior di pelle. Mi dispiace per Francesca, ma non cambio idea”.

Dal suo canto, Francesca Lodo è scoppiata in lacrime, forse non tanto per essere stata respinta da Gilles Rocca, quanto per essere rimasta a digiuno.

