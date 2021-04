La showgirl, protagonista del reality spagnolo Supervivientes, prima litiga con la trans Lara Sajen e poi la bacia

Valeria Marini continua a regalare sorprese in tv. In questi giorni è protagonista di ‘Supervivientes’, versione spagnola dell’’Isola dei Famosi’, dove è stata acclamata leader del gruppo per la personalità, il suo fare decisionista e anche temerario. Dopo un’intossicazione alimentare dopo avere mangiato uova marce (coinvolgendo anche altri compagni del reality), la popolare showgirl è stata al centro di una nuova avventura (qui il suo Instagram).

Valeria Marini e il bacio che non ti aspetti

Prima litiga furiosamente con l’icona transgender Lara Sajen, anche lei naufraga di ‘Supervivientes’, poi la bacia sulla bocca. Lo aveva detto e lo ha fatto. Un modo plateale per chiudere la discussione? Un modo di fare spettacolo? Probabilmente entrambi.

Ecco cosa è successo

Il litigio che ha portato al bacio è nato per colpa di una crema, che qualcuno avrebbe nascosto e alla quale la “nostra” Valeria teneva molto. È scattata una grande tensione tra la showgirl italiana e un’altra concorrente del programma, la cantante argentina Sylvia Pantoja. I toni si sono alzati e la situazione stava degenerando, per questo è intervenuta Lara Sajen. Ed è partito un altro battibecco, questa volta sempre con Valeria Marini. La discussione è andata avanti per qualche minuto, fino a quando la Marini si è improvvisamente avvicinata alla Sajen dicendole quello che nessuno si sarebbe aspettato: “Dammi un bacio”. Tutti sono rimasti di stucco, Sajen per prima. (qui per vedere la marini a Supervivientes)

Il pubblico di Telecinco (la rete che trasmette il programma) pare abbia gradito l’episodio, considerato che al momento Valeria risulta uno dei personaggi preferiti di questa edizione di Supervivientes, probabilmente anche per il modo di fare incontenibile (qui quando si è fatta il bagno nella Barcaccia a Roma). Un personaggio forte, che sa dare spettacolo e che manca all’edizione italiana dell’Isola.

