Pio D’Antini e Amedeo Grieco

Al timone di Felicissima sera in tv, incarnano l'uomo che "parla con la pancia”. Ma nella vita sono delicati e raffinati

‘Felicissima sera’, il nuovo show di Pio e Amedeo, in prima serata su Canale 5, si rivela un successo. Tra ospiti super Vip (Maria De Filippi, Francesco Totti, Claudio Baglioni, Achille Lauro, solo per citarne alcuni) e battute irriverenti tipiche del duo comico, la trasmissione sta segnando ottimi ascolti.

Pio e Amedeo (i nomi completi sono Pio D’Antini e Amedeo Grieco) piacciono perché incarnano l’uomo che “parla con la pancia”, diretto e schietto. Ma nella vita i due foggiani sono molto diversi dai personaggi che rappresentano in tv. A descriverli nel loro privato è stata ‘Novella 2000’, con un servizio che ha messo in evidenza la loro “delicatezza d’animo”.

Scrive ‘Novella 2000’: “Pio e Amedeo nella vita vera sono molto di più rispetto a come appaiono in tv. Foggiani, quasi gemelli (compiranno 38 anni ad agosto, Amedeo il 20, Pio cinque giorni dopo), vengono dalla gavetta vera: hanno iniziato da giovani come duo comico per la tv locale Telefoggia, prima del salto a quella regionale, Telenorba. La scalata continua con l’approdo alla tv nazionale e in Rai hanno davvero sfondato. Apprezzati dai big incontrati, sono stati travolti dal successo, ma non non cambiati. Perché la grandezza di Pio e Amedeo sta nel riuscire a essere famosi, senza perdere se stessi, rimanendo sempre quei ragazzi di Foggia irruenti e scontrosi, con un cuore grande e tenero che solo le persone ‘veraci’ hanno davvero”.

Pio e Amedeo sposati con le loro “donne di casa”

“Sia Pio, sia Amedeo”, continua il settimanale, “sono sposati con le fidanzate storiche, quelle foggiane che li hanno conosciuti quando non erano famosi”.

In particolare Pio è sposato con Cristina Garofalo, dalla quale ha avuto la figlia Chiara. Amedeo e Maria Finizio hanno due figli. «Fidatevi le cose belle e importanti sono molto più semplici e vicine di quanto immaginate», dice Pio sul suo Instagram. Un insegnamento di vita per tutti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata