Le Star posano con i loro completi più sexy, una gara di sensualità e seduzione

Passione intimo, o passione intima. Reggiseni, slip, tanga, brasiliane e anche reggicalze o sottovesti: la lingerie è un’arma di seduzione irrinunciabile per la maggior parte delle donne.

Intimo bollente

In questa gallery, 20 vip posano su Instagram con i loro completi più sexy. Per la voglia di piacersi e di piacere, o anche per lavoro, come fanno modelle e testimonial della moda.

