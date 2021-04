Il giornalista: "Siamo nelle mani del Cielo, io mi accontento di un rapporto pulito, sincero e trasparente"

Paolo Brosio è innamorato di Marialaura De Vitis, modella di 22 anni incontrata la scorsa estate. Un rapporto iniziato in piena pandemia, cresciuto con estrema calma, anche perché Brosio ha preso il Covid ed è dovuto rimanere in isolamento per diverso tempo. Poi li ha tenuti lontani la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘, ma Marialaura ha sempre aspettato. Ed ora, nonostante la differenza di età (lui ha 64 anni), pare che i due stiano davvero facendo sul serio. Quanto? Lo chiediamo all’interessato.

Paolo Brosio, andiamo subito al dunque: con Marialaura state pensando alle nozze?

“Con Marialaura è tutto a posto, ma parlare di nozze dopo sette mesi di relazione mi pare assurdo. Comunque è sicuramente una relazione molto sentita da entrambi”.

Vivete insieme?

“No, io vivo e lavoro a Forte dei Marmi e vado a Milano, dove vive lei, due o tre volte alla settimana, anche per partecipare a programmi tv. Ma il mio lavoro si svolge anche in Toscana, perché ho una Onlus impegnata sia in Italia che all’estero, si chiama Olimpiadi del Cuore“.

Abbiamo letto delle 75mila mascherine donate ai comuni della costa toscana, tra Carrara e Viareggio. Altri progetti della Onlus?

“Ora stiamo lavorando a un grandissimo evento no-profit con l’aiuto di Veronica e Andrea Bocelli e dei loro collaboratori. Si terrà a fine agosto, con personaggi molto importanti”.

E con Marialaura avete progetti per il futuro?

“Siamo nelle mani del Cielo, io mi accontento di un rapporto intenso, che sia pulito, sincero e trasparente. Per il resto si vedrà giorno per giorno”.

