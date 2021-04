Lorella Boccia annuncia di essere incinta su Instagram.

"Adesso siamo in tre" ha scritto su Instagram la ballerina e conduttrice

Lorella Boccia, ballerina e conduttrice, è in dolce attesa. A dare notizia della gravidanza la stessa futura mamma, che in un post su Instagram ha scritto: “Amore ti amo non solo per ciò che sei, ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo”.

Il destinatario del messaggio, il marito Niccolò Presta, non ha tardato a rispondere, sempre via social: “Questa è un’immagine che cambia la mia vita, il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Questa immagine mi toglie il fiato e allo stesso tempo mi da la sensazione di aver iniziato solo ora a respirare davvero”.

Lorella Boccia: rivelazioni a ‘Verissimo’?

Sabato 1° maggio, Lorella Boccia sarà ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, in onda nel pomeriggio su Canale 5. Sarà nel salotto tv della compagna di Piersilvio Berlusconi che svelerà il sesso del nascituro? Lorella e Niccolò si sono sposati l’1 giugno 2019 a Roma (qui). Lei, nata a Torre Annunziata 30 anni fa, ha coltivato la passione per la danza fin da piccola, tanto da arrivare ad ‘Amici’, prima come concorrente poi come ballerina professionista. Niccolò, 28 anni, romano, invece è figlio di Lucio Presta, manager di numerosi big dello spettacolo italiano.

Prossimamente Boccia condurrà nella seconda serata di Italia 1 ‘Venus’. “Non vedo l’ora di svelarvi tutti gli ospiti, lo studio e tutto quello che accadrà (anche qualcosina di inedito solo per voi)” ha scritto sul suo profilo Instagram. Per ora si sa che Lorella avrà al suo fianco, nel programma, Mara Maionchi e Iva Zanicchi.

