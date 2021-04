La showgirl ha parlato a cuore aperto a Domenica In: “Avevo paura di sposare Flavio Briatore, cercavo di rimandare””

“Le nozze con Flavio (Briatore, ndr)? Ero molto giovane e impaurita”. Lo ha confessato Elisabetta Gregoraci a Mara Venier nel salotto di ‘Domenica In’. La showgirl calabrese, protagonista dell’ultimo ‘Grande fratello Vip’, 41 anni, si era legata all’imprenditore cuneese nel 2005. I due si sono sposati nel 2008 e separati 10 anni dopo. Dal loro amore è nato Nathan Falco, che oggi ha 11 anni. E di certo Gregoraci e Briatore, oggi divorziati, sono in ottimi rapporti.

Mara Venier e “il permesso” a Briatore

Mara Venier ha iniziato l’intervista precisando che, prima di chiamare Elisabetta Gregoraci in trasmissione, ha telefonato a Flavio Briatore per chiedergli se fosse d’accordo a essere menzionato. “Gli ho detto: ‘Com’è la situazione con Elisabetta?’. E lui: ‘Va benissimo, ieri siamo andati a Ginevra a vedere la scuola per Nathan’. È stato molto affettuoso e carino – ha precisato Mara a Elisabetta – e, posso dire, molto innamorato di te”.

Elisabetta Gregoraci: “Con Flavio un amore meraviglioso”

Una frase cui Gregoraci ha risposto senza esitazione: “È un amore meraviglioso”, usando il presente, nonostante la separazione. “Noi siamo stati insieme 13 anni”, ha continuato la showgirl, “abbiamo un bambino stupendo. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan”.

Sulle nozze, ha rivelato: “Quando mi chiese di sposarlo, stavamo già insieme da 3 anni. Cercavo di rimandare, avevo un po’ paura perché ero giovane. Avevo 24 anni quando l’ho conosciuto. Ero un pochino spaventata”.

Parlando a cuore aperto, si è anche un po’ sfogata: “In passato mi hanno fatto soffrire tante cose. Quando mi sono sposata, c’era chi diceva che sarebbe durata 6 mesi o che l’avessi sposato perché stava bene economicamente. Ancora oggi lo dicono. All’inizio ci soffrivo, poi mi sono detta: 13 anni insieme, un figlio… non devo più dimostrare niente a nessuno. Il fatto che siamo ancora una famiglia e ci vogliamo bene credo sia un esempio per molti genitori separati”.

“Nuovi amori? Cerco le farfalle nello stomaco”

Sul suo futuro sentimentale, la showgirl ha detto: “Nuovi amori? Sono esigente e anche un po’ all’antica, voglio sentire le farfalle nello stomaco, voglio sentire il vero amore. Corteggiatori ne ho tanti, sono convinta che prima o poi accadrà”.

