L'influencer napoletana: "Né io né il mio ragazzo abbiamo detto che non stiamo più insieme"

La storia tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo è arrivata al capolinea o si tratta di una fermata intermedia? Nei giorni scorsi, gli indizi portavano alla fine della relazione (qui): avevano smesso di seguirsi sui social e cancellato le foto insieme. Ora è arrivato il tempo delle spiegazioni.

Chiara Nasti chiarisce, ma non convince

L’influencer napoletana cerca di far chiarezza sul destino della relazione con il campione della Roma, ma non convince i suoi fan. Dopo giorni di gossip, indiscrezioni e supposizioni, Chiara Nasti ha gettato acqua sul fuoco dal suo profilo instagram: “Sto pubblicando molto poco, è un periodo particolare. Io non chiedo di non commentare, ma magari di andarci cauti con le parole”. E ha aggiunto: “So che posso stare sul ca…o quanto volete, ma così non è giusto”.

E ancora: “Non sto passando un bellissimo periodo. Né io né il mio ragazzo abbiamo rilasciato delle dichiarazioni dicendo che non stavamo più insieme. Io vi chiedo di andare cauti con le parole. Sia io che lui siamo arrivati a un punto dove certe cose iniziano a pesare”. Tradotto: stiamo ancora insieme, forse.

“Ho bisogno del tuo amore” in sottofondo

Sulle stories di Instagram, l’influencer ha pubblicato le immagini di una superstrada, probabilmente la Napoli-Roma, direzione Nord con in sottofondo la musica del rapper statunitense Travis Scott.

Il brano è ‘Butterly Effect’, denso di frasi che paiono messaggi: “For this life I cannot change” (per questa vita non posso cambiare), e poi:“On freeway, but no, ain’t nothin free (straight up!)” (Sulla superstrada, ma no, niente è gratis), e infine: “Need ya love, not a need it is a must” (Ho bisogno del tuo amore, non è un bisogno, è qualcosa di indispensabile).

Sarà una coincidenza, ma il testo sparato a tutto volume in auto in una sua story di Instagram, sembra un messaggio diretto al bel Nicolò…

