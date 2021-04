Caitlyn Jenner dall'oro olimpico del '76 alla candidatura come prima transgender a Governatore dello stato della California

L'ex atleta olimpico, ora donna del clan Kardashian, si candida a prendere il posto che fu di Schwarzenegger

Caitlyn Jenner, 71 anni, ha un passato da atleta olimpico, un presente da donna di spettacolo e attivista LGBT e vuole un futuro da governatore della California. Caitlyn ha ufficialmente annunciato che si iscriverà come candidata del partito repubblicano alle prossime elezioni in California.

Sulla scia di Schwarzenegger

Dopo il successo riscosso in passato da Ronald Reagan e Arnold Schwarzenegger nella stessa condizione e a pochi giorni dalla notizia che l’attore Matthew McConaughey potrebbe guidare il Texas (qui), nessuno si azzarda più a sorridere di fronte a candidature estranee ai tradizionali canali politici. Ma Caitlyn Jenner sposta oltre il limite: Reagan e Schwarzenegger erano attori con carriere in declino, lei è una donna trans che corre per il partito più conservatore.

Come Bruce Jenner ha vinto le Olimpiadi

Nel 1976, quando si chiamava Bruce, ha vinto una medaglia d’oro nel decathlon alle Olimpiadi di Montreal (qui). Poi si è sposato tre volte e ha avuto sei figli. Le sue prime due figlie, Kyle e Kendall, modelle e imprenditrici famose, sono nate dal matrimonio con Kris Jenner, la quale è anche mamma di Kourtney, Kim, Khloé e Robert, figli del suo primo marito, l’avvocato Robert Kardashian. Per questo Caitlyn Jenner è stata tra le protagoniste del reality ‘Al passo con le Kardashian’, di enorme successo internazionale. È qui, nel successo, la chiave per capire quante chance abbia Caitlyn Jenner di diventare la prima donna trans alla guida della California.

Come Caitlyn Jenner ha 10,9 milioni di follower

Quasi 11 milioni di follower su instagram e 3 milioni e mezzo su Twitter sono una platea enorme. Non è dato sapere quanti di questi siano elettori californiani, ma di certo ogni gesto e ogni dichiarazione pubblicata sui social raggiunge un pubblico che molti politici non hanno. Tanta esposizione sarà sufficiente a vincere le elezioni? Il primo obiettivo sarà convincere gli elettori repubblicani.

