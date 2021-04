La schietta opinionista televisiva ha fondato una band e inciso un brano musicale

Roberta Bruzzone è una criminologa investigativa e psicologa impegnata da anni contro la violenza sulle donne. Opinionista televisiva, è spesso ospite di trasmissioni tv come Porta a Porta o Ballando con le stelle, sempre schietta e pronta a difendere le sue idee.

Recentemente ha scelto di utilizzare uno strumento di comunicazione potentissimo come la musica rock per parlare alle donne che attraversano l’inferno della violenza di genere e della dipendenza affettiva. Lo scorso maggio ha messo insieme la RockRiders Band insieme al marito Massimo Marino, funzionario della Polizia di Stato e chitarrista per passione. Insieme hanno coinvolto un gruppo di amici appassionati di rock “vecchia maniera” e di viaggi in sella alle proprie Harley Davidson.

Bruzzone, quando nasce quest’idea?

“Da oltre 20 anni sono impegnata contro la violenza di genere. Ho deciso che dovevo utilizzare uno strumento potente per comunicare alle donne la mia lotta. Per questo ho scelto la musica rock, per parlare alle donne che attraversano l’inferno della violenza di genere”.

Chi sono i componenti della band?

“Io canto insieme a Mara Panzieri. Poi c’è mio marito, Massimo Marino, alla chitarra ritmica, elettrica e acustica; Roberto Violante al pianoforte-tastiere; Pasquale Palumbo alla batteria; Guido Gori Giorgi alla chitarra solista ed Eugenio De Sena al basso elettrico. La produzione è curata da Maurizio Proietti @kromatica.musica“.

Quale è stato il vostro primo lavoro?

“Abbiamo registrato il brano ‘È troppo tardi ormai’ che si inserisce nel progetto di prevenzione contro la violenza sulle donne partito nel 2018 ‘Io non ci sto più‘. Il testo è stato scritto da mio marito”.

Di che cosa parla?

“È un viaggio doloroso all’interno di una storia sbagliata, in cui non sono mancati maltrattamenti fisici e psicologici. La protagonista del brano attraversa tutte le fasi critiche per prendere consapevolezza e arrivare, finalmente, a dire basta. Il messaggio è perentorio e preciso: il momento giusto per dire basta è adesso”.

Come mai ha scelto la musica rock per portare avanti il suo impegno?

“La musica è un potente strumento di comunicazione, in grado di raggiungere i livelli più profondi delle emozioni e innescare cambiamenti positivi. Il nostro brano musicale vuole sollecitare quel ‘clic’ interiore che possa innescare un’efficace presa di coscienza per arrivare a dire basta per davvero”.

Conosciamo tutti la Bruzzone criminologa, come cantante è la sua prima esperienza?

“Ho partecipato a un progetto canoro di beneficenza per raccogliere fondi per le vittime della strada, insieme all’attuale presidente del ‘Sistema 118’ nazionale, Mario Balzanelli. Anche in quel caso avevo scelto di interpretare due pezzi rock classici che occupano un posto di rilievo nella colonna sonora della mia vita, ‘Hotel California‘ degli Eagles e ‘Gli angeli’ di Vasco Rossi”.

È cambiato qualcosa nella violenza di genere, da quando ha iniziato la carriera di criminologa?

“Purtroppo poco o nulla. Continuiamo a confrontarci ogni giorno con delitti efferati, dinamiche relazionali malevole e tossiche, abusi di ogni genere su minori e donne. Oggi abbiamo un altro pericoloso scenario determinato dalla Rete e dai social media, con particolare riferimento alla manipolazione e alla violenza online”.

