A Domenica Live si torna a parlare del modello dagli occhi azzurri. Immediata la sua risposta

“Akash Kumar fin da ragazzino portava le lenti a contatto colorate, ma negava l’evidenza”. Lo ha detto a ‘Domenica Live’ Sofia Martini, oggi tabaccaia, ex compagna di liceo del modello recentemente eliminato da ‘L’Isola dei Famosi’. “Ricordo una volta che presi la sua carta d’identità e notai che aveva gli occhi scuri. A questo punto lui, arrabbiato, me l’ha strappata dalle mani e l’ha nascosta velocemente. È tutto assurdo”.

Occhi e ritocchi

Da un po’ di tempo in tanti sostengono che gli occhi chiarissimi di Akash Kumar non siano naturali, ma frutto di un intervento di chirurgia estetica chiamato brightocular, vietato in Europa perché molto pericoloso.

La risposta di Akash Kumar

Dopo pochi minuti è arrivata via instagram la risposta piccata del modello: “Questa Sofia ha inventato tutto solo per farsi pubblicità”. Per poi rivolgersi direttamente all’ex compagna di classe: “Cara Sofia, torna a fare la tabaccaia. Può darsi che da ora venderai qualche sigaretta in più”.



