Mariano Catanzaro tra Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera

L'ex tronista di Uomini e Donne: "Peccato che non sono anche io all'Isola"

Mariano Catanzaro è arrivato a un passo da entrare all’Isola dei Famosi. Non ce l’ha fatta. Peccato perché in Honduras avrebbe incontrato due naufraghe appena arrivate: la sua ex Emanuela Tittocchia (i rapporti non sono ottimi, per usare un eufemismo) e Manuela Ferrera, “eravamo lì lì per passare dall’amicizia a qualcosa di più”, dice.

Armando Sanchez, esperto di gossip e reality, lo ha sentito all’indomani dell’arrivo sull”Isola’ di Manuela (qui il suo profilo instagram) ed Emanuela (qui il suo profilo instagram)

Mariano Catanzaro all’’Isola dei Famosi’ ci sono due sue conoscenze intime: Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. Le ha viste?

“Certo! Emanuela non mi sembra adatta a questo tipo di reality show. È una donna che ha bisogno delle sue comodità e temo che potrebbe cedere facilmente. Inoltre, la conosco benissimo, è permalosa, si arrabbia facilmente. Non so fin quando possa resistere”.

Tittocchia è arrivata in Honduras da single. Pensa che potrebbe nascere qualcosa con qualche naufrago?

“Non penso proprio. Non vedo uomini che potrebbero interessarle. Lo YouTuber Awed, per esempio, non credo sia il suo tipo, e Gilles Rocca? Troppo presuntuoso. È un’edizione dell”Isola’ che offre pochi spunti per intrighi sentimentali”.

Lei ha avuto una relazione abbastanza turbolenta con Tittocchia. Vi siete mai più rivisti o sentiti?

“No. Emanuela ha cercato di incontrarmi, tramite amici in comune. Evidentemente voleva vedermi per chiedere scusa, dopo tutte le menzogne che ha raccontato sul mio conto”.

A cosa si riferisce?

“Mi ha dato del violento, del maleducato, ha detto che sono uno che maltratta, ma non è così. Sono una brava persona. La cosa assurda è che prima ha sparlato di me, e poi mi ha diffidato impedendomi di rispondere. Assurdo”.

Invece della Ferrera che ci dice? Ha avuto una storia anche con lei?

“Non proprio una relazione, solo una bella amicizia. È una donna che stimo tantissimo. Ci siamo visti più di una volta, stavamo anche per fare il passo successivo, non lo nascondo, ma poi abbiamo preferito restare buoni amici”.

Tra Manuela ed Emanuela, Mariano Catanzaro per chi fa il tifo?

“Peccato che nonostante sia stato contattato per partecipare all’’Isola dei Famosi’, non sono stato scelto. Altrimenti avrei fatto vedere il feeling speciale che ho con Manuela Ferrera”.

