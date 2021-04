Il conduttore Alfonso Signorini vorrebbe la showgirl al reality, non per forza come concorrente

Il ‘Grande fratello Vip‘ è terminato da una manciata di mesi, ma già fervono i lavori per la prossima edizione, la sesta. Al timone è confermato Alfonso Signorini, che ha condotto le ultime due edizioni (forse le più complicate visto che si sono svolte durante la pandemia da Covid 19). E mentre fioccano mille indiscrezioni su nomi di possibili concorrenti, ne circola uno che risulta particolarmente attendibile: quello di Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso “desiderata” da Signorini

Loredana Lecciso, showgirl a lungo compagna di Albano, con cui ha avuto due figli e con cui non si è mai sposata, è indicata da Alberto Dandolo, giornalista molto informato di gossip, come il personaggio in cima alla lista dei ‘desiderata’ di Signorini per il reality. Non è un mistero che il conduttore la voglia al ‘Gf Vip’. Già in fase di preparazione della scorsa edizione, Signorini, ha “corteggiato” Lecciso, che all’epoca ha declinato l’invito dicendo: “L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini. Questo perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale. Magari in un’altra edizione”. Ora pare che il conduttore tv sia tornato a fare pressing sulla showgirl, invitandola in trasmissione, non per forza come concorrente, ma anche come super vip o opinionista. Lecciso ha già partecipato a un reality: L”Isola dei famosi’, era il 2010. Ora è richiesta al ‘Gf Vip’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata