La cantante, candidata col brano 'Io sì', apre la cerimonia dell'Academy Awards con una suggestiva performance. Gli scatti in anteprima

La nostra Laura Pausini protagonista degli Oscar. È lei ad aprire la cerimonia degli Oscar 2021 con una performance in cui si esibisce durante il pre-show della 93esima edizione degli Academy Awards dal tetto del Dolby Theatre dove si svolge premiazione. La sua esibizione è pre-registrata (come tutte le altre del pre-show) e lei ha pubblicato degli scatti in anteprima sul suo Instagram.

Su uno dei tetti più importanti del mondo

Nelle foto si vede, su uno dei tetti più importanti del mondo, un pianoforte rosso che riempie la scena, al centro Laura Pausini, magnifica con un tailleur dorato, disegnato per lei da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della Maison Valentino. Intorno, l’orchestra, tutta in rosso e sullo sfondo le luci di Los Angeles.

Laura Pausini candidata all’Oscar con la canzone ‘Io si’

La cantante è candidata all’Oscar come Best Original Song, con la canzone ‘Io si’ del film ‘La vita davanti a sé’, in cui l’attrice protagonista è Sophia Loren, diretta da Edoardo Ponti. Un traguardo da record per la Pausini e l’Italia intera: ‘Io si’, scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi, è infatti il primo brano in italiano candidato e Laura Pausini lo propone appunto nella sua performance esclusiva dal tetto del Dolby Theatre. «È stato tutto così magico», scrive la cantante sul suo Instagram accanto, agli scatti con cui anticipa la sua performance.

