I tatoo per molti sono opere d'arte disegnate sul corpo, rappresentano una mappa della vita ed esprimono la personalità. Ecco i più belli

Sono tantissimi i Vip che hanno il corpo pieno di tatuaggi. Per loro (e per molti altri che apprezzano il genere) si tratta di quasi di opere d’arte dipinte sulla pelle. Possono piacere o no piacere, ma di certo “fanno stile”, nel senso che, non sono solo alla moda, ma sono un modo diverso per esprimere la personalità.

I tatuaggi, una mappa della vita sul corpo

Uno dei primi che ha fatto scalpore per il suo corpo iper tatuato è stato Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi appena tornato ai domiciliari. C’è poi Asia Argento: il primo tatuaggio ha raccontato di esserselo fatto a 14 anni, un occhio sulla scapola della spalla sinistra. Ma quello più celebre è l’angelo sul ventre. “I tatuaggi segnano i passaggi della vita, come se il mio corpo fosse una mappa”, ha spiegato l’artista. Anche un campione dello sport come il calciatore Zlatan Ibrahimović ha ceduto al fascino dei tatuaggi. Ecco una Gallery dei Vip coi tatuaggi più belli.

