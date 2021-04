Quelli grigi vanno per la maggiore, qualcuno sfida la sorte preferendoli neri, per tutti sono quasi dei figli: così i mici diventano delle star

I gatti, che passione! I felini sono molto più che semplici quattro zampe. Chi li ha, spesso li considera come dei figli, degli amici, dei compagni di giochi. E anche i Vip, come molti di noi, impazziscono letteralmente per i loro felini.

I gatti: Vip come i Vip

Sono tantissimi i personaggi dello spettacolo che hanno in casa dei gatti. E spesso pubblicano sui loro social foto insieme a loro, rendendoli delle star. Caterina Balivo adora il suo Ermes (il nome è senza H, ma comunque un po’ richiama Hermes, nota casa di moda) e scrive su Instagram: “Sono esseri speciali che conquistano il cuore”. Anna Falchi ha due gatti, Sir Grisú e Mister Aki, a entrambi dà cibo goloso ma anche sano, che non li fa ingrassare. Lo scrive lei stessa sui suoi social: “Beati che possono mangiare un cibo specifico goloso e che tiene sotto controllo il peso”. C’è Alessandro Borghese tenero col suo Tokyo. E pure Vittorio Feltri è legatissimo al suo Ciccio Grigiotto, pelossissimo ovviamente grigio. Pare che vada ghiotto per le sardine.

Ecco una carrellata delle più belle foto dei Vip coi loro gatti.

