Il rapper firma la collezione NooN: sei smalti semipermanenti dai colori vivaci. Parte del ricavato andrà a sostegno delle donne e dei figli vittime di violenza

Fedez da sempre ama lo smalto alle mani. Spesso infatti ha pubblicato sui suoi social scatti in cui compare con le unghie con colori accesi. Ora ha deciso di trasformare la sua passione in business, confermandosi fine imprenditore di sé stesso (lo è anche sua moglie, Chiara Ferragni, star mondiale degli influencer, sulla sua vita sta per arrivare una docuserie Amazon). Il rapper ha infatti appena lanciato una sua collezione di smalti semipermanenti. La notizia l’ha diffusa lui stesso sui suoi social pubblicando un video girato dall’amico Luis Sal. E a pochi minuti dal lancio, il sito è andato in tilt perché ha registrato oltre 200mila contatti di persone interessate all’acquisto (Fedez su Instagram ha oltre 12 milioni di follower). L’inconveniente è stato presto risolto.

Smalti NooN by Fedez col risvolto solidale

La collezione si chiama NooN by Fedez, ed è nata dalla collaborazione col celebre brand del settore Layla Cosmetics. Si compone di sei smalti semipermanenti, destinati a durare circa 4 settimane. I colori (scelti personalmente da Fedez) sono molto vivaci: il rosso ‘On Air’, il nero ‘000000’, il giallo lime ‘Slime’, il verde fluo ‘Moon Safari’, il bianco gesso ‘Faded’ e l’arancio fluo ‘Lobster’. Fedez ha voluto un packaging sostenibile e compostabile al 100%. In questo business non manca il risolto solidale: una parte delle vendite verrà devoluta a ‘Piccoli Ospiti’ di Fondazione Pangea Onlus, progetto a sostegno delle donne e dei figli vittime di violenza.

Smalto, passione dei cantanti

Fedez, appena diventato papà di Vittoria, seconda figlia avuta con Ferragni, non è l’unico artista che ama le unghie con lo smalto. Ne vanno pazzi anche Achille Lauro, Damiano dei Maneskin, vincitori di Sanremo, e il cantante emergente Sangiovanni di ‘Amici’ di Maria De Filippi. Il rapper non è neanche il primo a lanciare una linea di smalti: già nel 2013 Morgan aveva creato una sua collezione di smalti, tutti però dai colori scuri, in collaborazione con Faby Line.

