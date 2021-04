L'influencer e personaggio tv intervistata da Barbara Fabbroni parla di digitale, ma anche di amore e cucina

Federica Torti, 42 anni, bella, solare, effervescente, è nata a Genova e, per amore, vive in Toscana. Volto di diversi programmi televisivi, ama lo sport, la cucina sana, il mare e la montagna e ha un nutrito numero di follower sui social. Ecco l’intervista esclusiva della giornalista e psicologa Barbara Fabbroni.

Federica Torti, come nasce la sua carriera digitale?

“Vengo dalla vecchia scuola della televisione. Quando c’erano canali che si contavano sulle dita di una mano e l’unica interazione possibile era fare zapping. Oggi la tv offre tante chiavi di lettura e tante contaminazioni con il web, e allora ho deciso di buttarmici. Ho visto il digitale come un’ulteriore opportunità di carriera”.

Qual è il segreto per essere un’imprenditrice digitale vincente e come lo si diventa?

“Facendo un’attenta analisi di sé e del mercato. Vengo dalla tv come autrice e conduttrice e quindi quello che so fare bene è creare e realizzare video con un’impronta originale. La velocità del web porta volatilità nel mondo dei contenuti, delle piattaforme e dei trend. L’ingrediente segreto rimane l’originalità. Pur cavalcando un trend, non puoi prescindere dal crearti un tuo stile e soprattutto dall’evitare di copiare spudoratamente il lavoro altrui”.

Quali sono le competenze digitali essenziali per imporsi?

“Partiamo dalla capacità di usare un computer, passando per competenze che consentono di utilizzare efficacemente i nuovi strumenti digitali. Dalla tutela dei propri dati al corretto uso dei social media, dalla ricerca di informazioni online alla realizzazione di contenuti digitali. Ricordandosi che tutto cambia continuamente con l’evolversi delle tecnologie”.

Consigli per chi vuol fare l’imprenditrice digitale?

“Cercare di comunicare con creatività un’identità ultracompetitiva, moderna, flessibile, trasparente… In poche parole, cercate di essere genuini, ma in maniera smart. È necessario assorbire velocemente le trasformazioni tecnologiche e comunicative”.

Federica Torti riesce a coniugare amore e lavoro?

“L’amore e il lavoro sono due aspetti fondamentali della nostra vita. Si intrecciano e si fondono, poiché l’amore richiede impegno è quindi lavoro, e visto che il lavoro ha bisogno di passione, ha bisogno anche di amore. Ovviamente lavoro e amore si influenzano reciprocamente e devono sostenersi a vicenda. È certamente difficile ma tutto è difficile prima di diventare facile. Io ci sono riuscita”.

C’è un segreto?

“Qualsiasi decisione presa in accordo con il compagno deve essere una gioiosa progettualità comune. Tenendo ben presente l’obiettivo: il benessere relazionale”.

Invece l’amore per la nutrizione e le ricette light come nasce?

“Sono una sportiva, una runner convinta e questo implica un’alimentazione che deve essere varia e basata sui principi della dieta mediterranea. Tra gli alimenti di base, uso la frutta, la verdura e gli ortaggi, seguiti da carboidrati, come pane, pasta, riso, farro, patate, ma anche legumi (fagioli, ceci, lenticchie), che contengono glucidi e proteine. Solo in terza battuta arrivano le proteine nobili, ovvero pesce e uova, e la carne, che andrebbe consumata non più di due volte a settimana”.

Come si trova in Toscana con suo marito Federico Balocco?

“Stare a contatto con la natura confrontandomi con nuovi stimoli mi garantisce una più elevata qualità della vita. Paesaggi dalla bellezza ancora incontaminata, giardini d’arte naturali, ritmi e stili di vita che sembrano essere sospesi nel tempo. Un’atmosfera quasi surreale, intrisa della toscanità più pura”.

A breve farà un tour lavorativo in Sicilia. Di cosa si tratta?

“È un format tutto mio, si chiama ‘Una candelina sulla Torti‘, ed è disponibile on online quasi a cadenza giornaliera sul sito della ‘Gazzetta dello Sport’, si declina in versione tour. Festeggio i compleanni di calciatori, allenatori e personaggi sportivi, dedicando loro una ricetta della loro città natale o della città dove vivono attualmente. In un momento così critico, ho deciso di insistere, anche sui miei social, sul turismo, promuovendo le attività collegate e mostrando ciò che di bello e buono il nostro territorio ha da offrire”.

In concreto cosa farà?

“Cercherò, come sempre, di avvicinare i miei follower alla cultura del mantenersi in forma non solo con l’attività fisica, ma anche con l’alimentazione. Perché fare sport è una fatica senza fatica”.

Altre novità all’orizzonte?

“Le seconde nozze a settembre. Le prime furono a Forte dei Marmi 5 anni fa. Ora è arrivato il momento di rinnovare le promesse nuziali. Sarà un rito simbolico con la cerimonia della sabbia nello stesso luogo dove abbiamo celebrato il primo matrimonio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata