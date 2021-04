La 26enne ufficializza la relazione con Emanuele Vicorito, O' Pop di Gomorra

Si chiama Adelaide De Martino, ha 26 anni, e finora si è tenuta alla larga dal mondo dello spettacolo. Non facilissimo per lei, visto che è la sorella di Stefano De Martino, ex ballerino di ‘Amici’, ex marito di Belen Rodriguez, conduttore amato in tv (da ultimo di ‘Stasera tutto è possibile’ su Rai Due) e ora giudice di ‘Amici’ (Qui il profilo Instagram di Stefano De Martino)

Adelaide De Martino esce allo scoperto

Ma la “distanza” tra Adelaide De Martino e lo spettacolo si può dire praticamente finita, perché ha appena ufficializzato su Instagram la sua relazione. E il fidanzato in questione è un vip: si tratta di Emanuele Vicorito, attore della serie tv ‘Gomorra’, in cui lui ha interpretato il ruolo di ‘O’ Pop’.

Adelaide ha pubblicato un collage di foto in cui sono insieme, scrivendo: “Lunedì uggioso ma almeno hanno riaperto i negozi”. Il non detto: a rallegrare la giornata c’è anche l’amore con Emanuele. Il post ha raccolto una lunga serie complimenti e congratulazioni da parte dei follower, tra cui anche alcuni vip, come Tosca D’Aquino.

Sia Adelaide che Emanuele vivono a Napoli. Lei è molto legata alla famiglia ed è premurosa zia di Santiago, il figlio che il fratello Stefano ha avuto con Belen.

Chi è Emanuele Vicorito

Emanuele Vicorito ha solo 31 anni, ma ha già una discreta carriera televisiva: ha iniziato a recitare nel 2005 nel film ‘All the Invisible Children’, presentato alla Mostra di Venezia. La popolarità è arrivata 9 anni dopo con ‘L’oro di Scampia’ di Marco Pontecorvo e con la serie tv ‘Gomorra’. Nel 2015 è stato protagonista del cortometraggio ‘Bellissima’ di Alessandro Capitani, che ha vinto il David di Donatello 2016. Emanuele ha recitato anche in ‘Un posto al sole’, ‘La squadra’, ‘In viaggio con Adele’, ‘Il commissario Ricciardi’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata