La prima figlia di Madonna testimonial di Marc Jacobs si racconta a 'Vanity Fair Usa'

Lourdes Maria Ciccone Leon conquista le pagine dell’edizione americana di ‘Vanity Fair’. La prima figlia di Madonna, che ha 24 anni, è protagonista di un ampio servizio del magazine: dal lavoro all’amore, a un retroscena inedito.

Timothée Chalamet, il suo primo fidanzato

Lourdes Leon, bellezza non convenzionale, carattere deciso e inquieto come quello della mamma (qui sue foto sexy), ha svelato alla rivista di aver avuto una relazione con Timothée Chalamet. Con l’attore franco-americano lanciato dal film di Luca Gadagnino ‘Chiamami col tuo nome’ si è trattato di un amore adolescenziale, nato sui banchi di scuola, al liceo. I due infatti sono cresciuti a New York e lì hanno frequentato la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts. Parlando con ‘Vanity Fair Usa’ di Chalamet, Lourdes Leon ha detto: “Lo rispetto molto, siamo stati insieme. È stato il mio primo fidanzato”.

Lourdes Leon testimonial per Marc Jacobs

Sul fronte lavoro, Lourdes Leon sembra avviata alla carriera di modella. Marc Jacobs l’ha scelta infatti come testimonial della nuova campagna Primavera Estate 2021. Negli Usa è già uscita la campagna pubblicitaria in cui la 24enne, candida e provocatoria, campeggia su 6 metri di cartelloni pubblicitari. Il designer newyorkese collabora da tempo con Madonna, ma a convincerlo a puntare su Lourdes non sarebbe stata l’amicizia con la popstar americana, quanto la personalità unica e forte di Lola (così viene chiamata nel privato la ragazza). Lourdes Leon ha infatti raccontato di aver incontrato per la prima volta Jacobs quando aveva 12 anni, sul set della campagna Louis Vuitton con protagonista sua madre e di essere rimasta “super affascinata dai suoi tatuaggi”.

Lourdes è figlia di Carlos Leon

Lourdes Leon è la figlia che Madonna ha avuto con il cubano Carlos Leon, all’epoca personal trainer della popstar. Ha fatto scalpore il regalo che ha ricevuto dalla mamma per il suo sedicesimo compleanno: un appartamento a New York.

La ragazza, che ha debuttato su Instagram lo scorso gennaio, ha già avuto altre esperienze nel mondo della moda (nel 2010, quando aveva appena 14 anni, aveva lanciato con la mamma il marchio di moda per adolescenti ‘Material Girl’, stesso titolo di uno dei singoli più famosi della carriera di mamma), ma quello con Marc Jacobs può rappresentare per lei il vero trampolino di lancio nel mondo del fashion.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata