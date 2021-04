Chef Rubio contro Vittorio Brumotti

Srvizio dell'inviato di 'Striscia la notizia' su un quartiere dello spaccio a Roma. Il cuoco attacca: "Sei un infame"

Chef Rubio scatenato: prima ha attaccato duramente Vittorio Brumotti per un servizio sui quartieri dello spaccio a Roma, poi se l’è presa con chi l’ha biasimato per le sue critiche a Brumotti. Nel mirino è finita anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Chi è Chef Rubio

Lo chef famoso per tanti programmi tv, come ‘Unti e Bisunti’, ‘Camionisti in Trattoria’, è celebre anche per il suo carattere schietto e fumantino (spesso ha discusso con personaggi come Selvaggia Lucarelli, il rapper Salmo, Matteo Salvini). Stavolta si è scagliato via social contro Vittorio Brumotti, inviato di ‘Striscia la Notizia’.

Che cosa ha fatto imbestialire Chef Rubio

L’inviato di ‘Striscia la Notizia’, Vittorio Brumotti, da tempo è impegnato nella lotta contro la droga nei quartieri di Roma e non solo. Nell’ultimo suo servizio giornalistico nel quartiere Quarticciolo della Capitale, Brumotti è stato aggredito da alcuni pusher e da abitanti della zona. Chef Rubio si è sentito in dovere di difendere la gente del quartiere e ha attaccato l’inviato di Striscia con un post su Twitter scrivendo: “Brumotti sei un infame, troppe poche te ne hanno date”.

“Non sapete nulla del ‘core’ immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità”, ha scritto nel primo tweet.

Ha poi proseguito: “La droga è una conseguenza del fallimento dello Stato, ed è messa in giro dagli stessi che poi fingono di combatterla, quindi invece di prendervela con le periferie esigete servizi, case e lavoro per tutti”.

Nel corso della disputa, Rubio ha inveito anche con Giorgia Meloni, intervenuta per stigmatizzare le parole dello chef nei confronti di Brumotti. “Aha @GiorgiaMeloni sempre in campagna elettorale”, ha detto Rubio. Poi ha risposto anche a Dj Ringo, che ha definito “brutto leggere Rubio inneggiare alla violenza contro Brumotti”. “Dove sta l’inneggio?”, ha ribattuto Rubio.

