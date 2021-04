Sarà 'Capitan Coraggio', un ex supereroe che insegna alle nuove generazioni

Arnold Schwarzenegger, indimenticabile ‘Terminator’ del cinema, si trasforma in un insegnante d’asilo. Non uno qualunque, ma in un maestro che ha il compito di far crescere la nuova ‘generazione di supereroi’.

Schwarzenegger: “ Sono entusiasta”

Non si tratta di un film, ma di un cartone animato, che rappresenta la nuova avventura in cui si è lanciato l’attore, produttore ed ex governatore della California. “Questo è un progetto molto personale per me, sono così entusiasta di presentarlo al mondo”, ha detto (sul suo Instagram ha anche postato un video di presentazione). La serie animata si chiama ‘Superhero Kindergarten’, ed è rivolta ai bambini tra i 4 e i 7 anni. Schwarzenegger interpreta Arnold Armstrong, supereroe “in pensione”, conosciuto come Capitan Coraggio, che in qualità di insegnante è alle prese con una classe di bambini destinati a diventare supereroi.

Sarà anche produttore

La nuova serie animata si ispira a ‘Kindergarten Cop’, film del 1990 in cui Schwarzenegger interpretava John Kimble, un poliziotto che si trasformava in un maestro d’asilo, ed è prodotta dal colosso cinese Alibaba Group, da Stan Lee’s POW! Entertainment, e anche dalla casa di produzione di Schwarzenegger. La serie è disponibile su Amazon Prime dal 23 aprile, ed è uno degli ultimi lavori realizzati dal fumettista di fama mondiale Stan Lee, scomparso nel 2018.

