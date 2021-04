La conduttrice di Game of Games rivela i suoi progetti ai microfoni di I Lunatici' di Rai Radio 2

Simona Ventura vuole fare la nonna. Uno dei volti più noti della tv italiana ha scelto il programma radiofonico ‘I Lunatici’ per rivelare questo suo desiderio. “Non voglio rimanere in televisione tutta la vita. Ho voglia di fare altre cose, di essere nonna, andare in pensione. Andare su una spiaggia, vivere in un posto di mare con il mio compagno Giovanni Terzi, stare a guardarci l’alba e il tramonto. Delle cose che si fanno quando si raggiunge una certa età” ha detto nel corso della trasmissione di Rai Radio 2.

Le confessioni di Simona Ventura

Anche in un altro programma Rai – sottolinea Armando Sanchez, attento notista di costume e temuto opinionista – Simona Ventura ha di recente raccontato alcune aspetti privati della sua vita.

Ospite del programma ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone, infatti, ha parlato a ruota libera dei suoi amori passati. Uno tra tutti, Stefano Bettarini.

Visibilmente emozionata, la Ventura ha spiegato i conflitti con Bettarini, ricordando i dissapori e le incomprensioni con lui. Frizioni oramai messe definitivamente da parte anche per l’amore che entrambi nutrono per i loro figli Niccolò e Giacomo.

Anche a ‘Oggi è un altro giorno’ la Ventura ha parlato dei suoi prossimi progetti. “In tv nel prossimo futuro mi vedo dietro le quinte. Spero che ci siano ragazzi più giovani di me e delle belle donne più giovani di me a raccogliere la mia eredità”.

La carta d’identità di Simona Ventura

Simona Ventura inizia la sua carriera nel 1988 come valletta nella trasmissione ‘Domani Sposi’. Il programma era condotto da Giancarlo Magalli che di lei in una recente intervista ha detto “L’ho scelta perché era bravissima e non era raccomandata”.

Nei primi anni ’90 si fa notare come giornalista sportiva in alcuni programmi della allora TeleMonteCarlo. Passa poi a Mediaset, alternandosi tra Italia 1 e Canale 5. Inanella successi come ‘Le Iene’, ‘Mai Dire Goal’, ‘Matricole’, ‘Festivalbar’. Nel 2001 il suo approdo in Rai, dove resta fino al 2011. Tra gli altri programmi, conduce per dieci stagioni consecutive ‘Quelli che il calcio’, ma è anche al timone di ‘Music Farm’ e delle prime edizioni dell’Isola dei famosi, in onda su Raidue.

Nel 2004 viene scelta per presentare la 54esima edizione del Festival di Sanremo. Simona Ventura è la quarta conduttrice donna nella storia della kermesse, dopo Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi e Raffaella Carrà.

Nell’ultimo decennio si è divisa tra Sky (‘X Factor’) e di nuovo Mediaset (‘Selfie’ e ‘L’Isola dei famosi’, di cui è stata anche anche concorrente, nel 2016). In queste settimane su Raidue sta conducendo ‘Game of Games’, un game show il cui format arriva direttamente dagli Stati Uniti.

