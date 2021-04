A dar per certo l'ingresso dell'ex ciclista al reality è TvBlog. Per lui è il secondo reality dopo il Gf Vip

Ora sembra certo: Ignazio Moser sarà uno dei prossimi naufraghi dell”Isola dei famosi’. Dopo tante indiscrezioni sulla partecipazione dell’ex ciclista al reality, a fare chiarezza è TvBlog. Il sito indica anche la data dell’ingresso di Moser nel programma di Canale 5: lunedì 26 aprile.

Manca poco allo sbarco

Per la precisione TvBlog scrive: “Le fan di Ignazio Moser dovranno attendere solamente qualche giorno. Infatti l’ingresso del figlio del grande campione di ciclismo Francesco Moser, nonché fidanzato di Cecilia Rodriguez, avverrà nella puntata di lunedì 26 aprile, in onda come di consueto subito dopo ‘Striscia la notizia’”.

Per Ignazio Moser secondo reality dopo il Gf Vip

Per Ignazio Moser, 28 anni, questo sarebbe il secondo reality. Il primo è stato il ‘Grande fratello Vip’ nel 2017, dove ha conosciuto e si è innamorato di Cecilia Rodriguez. Da allora i due sono legatissimi. Nel 2020 hanno condotto insieme la seconda edizione di ‘Ex on the Beach Italia’ su Mtv. Proprio in questi giorni, Ignazio e Cecilia sono stati al centro dell’attenzione quando Cecilia ha detto che il loro matrimonio non era più in programma.

