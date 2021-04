Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti

Hanno cancellato le foto insieme dai social e non si seguono più su Instagram

Se non è la fine tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti, sicuramente è crisi. L’indizio, che oggi vale di per sé una prova, è l’assenza della coppia dai social. Il campione della Roma, 21 anni, e l’influencer, 23, non solo non appaiono più insieme, ma hanno cancellato dai profili Instagram le foto di coppia. E non si seguono più a vicenda (qui i profili instagram di Zaniolo e Nasti). Dove prima era un tripudio di “Ti amo amore mio”, ora è un desolante vuoto silenzioso.

Una relazione nata in salita

La relazione tra Zaniolo e la Nasti è nata in salita (qui i primi indizi). Nicolò ha lasciato la sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta, lo scorso dicembre, quando lei era già incinta del loro figlio (nelle stories di Sara, il pancione è ormai evidente). Subito dopo si sono inseguite voci di un flirt con Madalina Ghenea (smentito da lei) e poi l’amore con la Nasti. Le critiche sono arrivate puntuali: tra chi addita Zaniolo perché ha lasciato la fidanzata incinta (lui ha sempre detto che comunque si prenderà cura del figlio) e chi accusa Chiara di voler approfittare della popolarità del giovane campione della Roma (anche se la Nasti ha una notorietà propria conquistata ben prima di iniziare la relazione).

Ci sarà un futuro per Nasti e Zaniolo?

Nell’attesa di avere conferme sulla rottura tra Chiara e Nicolò, qualcosa di più solido della mancanza di collegamenti via Instagram, c’è già chi pensa al futuro. E viene naturale chiedersi se il calciatore possa tornare con Sara e il loro figlio in arrivo. Tornerà? E, soprattutto, lei saprà perdonare le sue ‘distrazioni’?

