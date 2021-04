L'ex velina a cuore aperto, affronta le difficoltà di tutti i genitori con figli piccoli che si intrufolano nel lettone

Da quando sono genitori di Skyler Eva (nata il 29 settembre 2015), Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri hanno cambiato vita. Non solo si sono allontanati i tempi in cui l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ si divideva tra mondanità e set fotografici (continua però a postare scatti “domestici” su instagram molto sexy, vedi qui). ma anche le abitudini in famiglia sono cambiate.

Il sesso è importante, però…

Recentemente la Canalis si è sfogata in un’intervista a ‘Panorama Wellness’, rivelando dettagli intimi della sua quotidianità di coppia.

“Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte…”, dice Elisabetta Canalis. “Ho preteso che nostra figlia dormisse in una camera tutta per sé. E nei primi tempi andava bene. Ma ora che ha quasi sei anni ed è autonoma sale e scende dal suo lettino e spesso si intrufola nel letto tra me e Brian… La vita è cambiata e anche il sesso”.

Brian l’uomo della mia vita

Nella stessa intervista, Elisabetta Canalis descrive il carattere del marito in maniera affettuosa che testimonia quanto sia orgogliosa di essere al suo fianco. “Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio da una famiglia con 12 figli. È forte e responsabile, un conservatore. Per me c’è sempre. Credo di aver scelto bene”.

Per ora, quindi, anche se l’attività sessuale non è più vivace come una volta, l’indipendenza di Skyler Eva non sembra aver scalfito la serenità del rapporto di coppia. Elisabetta Canalis, invece, è apparsa piuttosto infastidita dalle domande sulla fine dell’amicizia con Maddalena Corvaglia, sua compagna di avventure televisive su Canale5.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia nemiche amiche

“Non voglio nemmeno parlarne, sono soltanto pettegolezzi” la secca risposta sul gossip che vuole le due ex migliori amiche senza più rapporti, tanto che non si rivolgerebbero la parola da tempo. Forse un’altra risposta avrebbe spento le malelingue, ma con questa frase la Canalis alimenta il fuoco del dubbio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata