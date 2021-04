A casa Rivelli è arrivato un maialino diventato subito una star di Instagram

Naike Rivelli (46 anni) attrice e cantante è figlia di Ornella Muti, pseudonimo di Francesca Romana Rivelli (65 anni). Madre e figlia hanno adottato un maialino vietnamita: Kiara. Un animale un po’ insolito per stare in casa ma sembra che le cose in casa Rivelli vadano benissimo. Anzi, è nato proprio un grande amore tra Naike e Kiara con l’appoggio di mamma Ornella.

Adottare un animale esotico come animale da compagnia ultimamente sembra andare molto di moda. Negli Stati Uniti, infatti, non è strano vedere VIP e personaggi famosi camminare per strada con, in braccio, degli esemplari esotici destinati a riempire le copertine delle riviste glamour.

L’idillio tra Kiara e Naike su Instagram

Anche in Italia avere un maiale come animale domestico ormai è una cosa “normale”. Il maiale è stato definitivamente sdoganato anche nelle case dei Vip. Naike ha postato immagini e video che ritraggono Kiara in casa facendo ingelosire i suoi due cani.

Chi è Naike Rivelli

L’esordio di Naike Rivelli come cantante risale al 2010 con lo pseudonimo Nayked, e il singolo I Like Men.

L’anno dopo è uscito il suo primo album, Metamorphose Me. Nel 2015 ha partecipato come concorrente, in coppia col fratellastro Andrea Fachinetti, alla quarta edizione del reality show Pechino Express in onda su Rai 2.

