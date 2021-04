Mia Ceran

Dopo le immagini su Instagram delle scorse settimane l'ufficialità a Quelli che il calcio

Mia Ceran è incinta, l’annuncio è stato dato in diretta su Rai2 durante la trasmissione Quelli che il calcio. I suoi fan e i suoi follower su Instagram lo avevano già capito da un pezzo.

Da quando lei stessa aveva postato immagini (una qui sotto) disseminando indizi con pancina ben in vista. Lei stessa accanto alle foto aveva scritto: “Grandi attese e stavolta non parlo della puntata” alludendo – evidentemente – al suo stato.

Il post di Mia Ceran è stato subito commentato da colleghi e amici che hanno rivolto i loro auguri alla giornalista, sorridente e felice.

Classe 1986 Mia Ceran è una giornalista e conduttrice televisiva.

Nata a Treviri in Germania, è cresciuta fino all’età di 13 anni negli Stati Uniti d’America per poi trasferirsi a Roma. Dalla stagione 2017-2018 è a Quelli che il calcio in veste di co-conduttrice con Luca Bizarri e Paolo Kessissoglu .

L’annuncio domenica pomeriggio

Domenica pomeriggio Mia Ceran ha improvvisato un piccolo sketch in apertura di puntata per dare la buona notizia. Sollecitata dai due colleghi Bizzarri e Kessissoglu – che scherzando hanno voluto sottolineare l’evidente pancino – le hanno chiesto: “Mia, dovrai mica dirci qualcosa?” lei, quasi stupita si è guardata intorno e ha risposto, come se avesse improvvisamente ricordato qualcosa: “Ah sì, aspetto un bambino”.

Per ringraziare dell’affetto ricevuto, Mia ha diffuso la prima foto di famiglia che la mostra con il fidanzato Federico e il loro cane Tito

Federico, ritratto con lei nella foto postata all’indomani dell’annuncio della gravidanza è un uomo estraneo all’ambiente dello spettacolo.

“A tutti voi che avete scritto o mandato un pensiero gentile in queste ore per la nostra famiglia che cresce: Grazie di cuore. Mia, Federico e il cane Tito”, si legge a corredo del post.

