E la pop star inglese si sfoga ancora contro gli haters

Vabbè diciamolo, Dua Lipa è uno di quei personaggi femminili a cui piace fare girare la testa. Da quando è entrata prepotentemente nelle pagine di rotocalchi e giornali e non solo di gossip non fa alcuna fatica per fare parlare di sé.

Qui la vediamo in alcuni scatti che hanno raccolto una valanga di commenti dei fan sui social.

Dua Lipa ospite della BBC Radio 1

Tutina stampata cortissima, collant velati e stivali di pelle nera con tacchi platform: eccola, splendidamente sexy. La pop star Inglese di origini Albanesi-Kosovare si prepara ad essere ospite a BBC Radio 1, ll pricipale emittente radiofonica nazionale britannica, lo ha scritto lei stessa nella didascalia del suo post su Instagram, parole e immagini in time line che hann fatto impazzire i suoi fan con picchi da quasi 3 milioni di likes.

Dua Lipa nelle foto sfoggia un fisico invidiabile. Lo stesso che in tanti hanno potuto ammirare durante la sua performance ai Grammy. Negli scorsi mesi ha dovuto rispondere a chi l’accusava di aver ceduto ad un ritocchino sulle labbra. Accuse ritenute assurde dalla popstar che ha risposto:

“Quelli che stanno dicendo che avrei photoshoppato le mie foto da piccola sono pazzi, pazziii. Non posso credere di dovermi anche difendere. Vi drogate ragazzi”. Dua Lipa è reduce da numerosi record battuti nel 2020. Il suo spettacolo di live streaming online Studio 2054 ha battuto tutti i record raggiungendo oltre 5 milioni di spettatori radunando fan da oltre 176 paesi. Dua Lipa ora è anche impegnata in un nuovo progetto musicale.

