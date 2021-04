Immagini dai social

Da Elisabetta Canalis a Diletta Leotta, passando per Anna Tatangelo e Wanda Nara

Instagram è sempre più vetrina privilegiata dai famosi. In questa gallery vi mostriamo 10 celebrity femminili alle prese con esercizi e acrobazie. Da Maddalena Corvaglia alle prese con il Bungee Gym alla sua ex amica del cuore Elisabetta Canalis che fa l’americana armata di tavola da surf. E se Justine Mattera pare quasi una ciclista professionista, Diletta Leotta si dedica allo stretching.

Tutte in forma su Instagram

Mentre Anna Tatangelo scolpisce gli addominali con il plank, Elena Santarelli si esibisce in una impeccabile spaccata. Per una Caterina Balivo ormai super esperta di pilates, c’è una Francesca Senette insegnante di yoga.

Infine, ecco a voi la bruna Elisabetta Gregoraci in relax dopo una sessione in palestra e la bionda Wanda Nara pronta per una video lezione di pilates.

