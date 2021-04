Sarebbe la prima volta che a Temptation Island va una coppia di Amici, per Rosa e Deddy un ritorno insieme in tv

Temptation Island sta prendendo forma, iniziano a circolare i nomi delle prime coppie che potrebbero partecipare. Ce n’è una in particolare che è pronta ad attirare l’attenzione: si tratta di Rosa Di Grazia e Deddy, i giovanissimi talenti che si sono conosciuti e innamorati ad Amici.

A dirlo è TvBlog che lancia questa indiscrezione che sembra una bomba: in tanti anni in cui va in onda Temptation Island, infatti il reality ha accolto molti personaggi ‘creati’ da Uomini e Donne, ma mai da Amici. Rosa e Deddy sarebbero dunque la prima coppia della scuola- talent di Canale 5. Sia Temptation Island, sia Uomini e Donne, sia Amici sono tutte trasmissioni prodotte dalla Fascino di Maria De Filippi.

Per Rosa e Deddy sarebbe anche un modo per “ritrovarsi in tv”: Rosa, infatti, ballerina, è da poco uscita da Amici venendo eliminata dal serale, mentre è rimasto in gara il cantante Deddy (all’anagrafe). Temptation Island dunque sarebbe l’occasione per ritrovarsi in una gara televisiva.

Ancora non è chiara la data della messa in onda di Temptation Island, che di solito è prevista per luglio. Quest’anno si ipotizza una unica edizione Vip (famosi) e Nip (non famosi) insieme. Le altre coppie papabili sembrano essere Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, Alessio Guidi e Stephanie Bellarte.

