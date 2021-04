Il principe ribelle resta a Londra per il compleanno della nonna

Harry non è partito. Ha rimandato il suo ritorno da Meghan per festeggiare la Regina Elisabetta II che compie 95 anni.

La regina è nata il 21 aprile, lo stesso giorno di Roma, una coincidenza che sembra fatta apposta per i Meme che ironizzano sull’età della sovrana più longeva della storia della Gran Bretagna. Ma c’è poco da sorridere per Elisabetta II, per la Sovrana è il compleanno più triste. La morte di Filippo, al suo fianco per 75 anni tra fidanzamento e matrimonio, l’ha turbata e gli attriti interni alla Royal Family non l’aiutano certo a trovare pace.

Harry il ribelle

Le restrizioni da Covid non hanno permesso alla famiglia di riunirsi tutta insieme, e forse la scusa del rischio di contagio è stato un sollievo per chi non aveva alcuna voglia di incrociare “parenti indigesti”, come il principe ribelle Harry che dopo il matrimonio con Meghan si è allontanato dalla famiglia.

Ma dopo gli attriti creati dalla Megxit (come viene chiamata la rinuncia di Harry e Meghan ai ruoli di membri senior della Famiglia reale), e dall’intervista rilasciata alla giornalista americana Oprah Winfrey , si vede qualche spiraglio. Harry è arrivato a Londra per assistere ai funerali del nonno Filippo e ha deciso di rimandare il suo rientro a casa, per stare con la nonna nel giorno del suo compleanno.

Passi di riavvicinamento nella Royal Family

Il rientro era fissato per il 19, ma Harry ha scelto di partire dopo il 21. Avrà modo di confrontarsi con il fratello William e con il padre Carlo, con i quali i rapporti sarebbero tesissimi, e fare gli auguri a Elisabetta II. Chissà se la moglie a Los Angeles sarà contenta di questo riavvicinamento.

