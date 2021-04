A rivelare il nome della bambina è stata l'ex Miss Italia sul suo profilo Instagram

Si chiamerà Luce Maria la bambina di Cristina Chiabotto e Marco Roscio. A rivelare il nome della piccola è stata proprio Cristina sul suo profilo Instagram.



Il lieto evento è previsto nella prima settimana di maggio. “Aspettiamo solo te Luce Maria”, ha scritto l’ex Miss Italia condividendo una rara foto con il pancione.

Un nome pieno di significato

Cristina e Marco hanno scelto il nome Luce Maria in omaggio alla nonna Maria, scomparsa la scorsa primavera a causa del Covid e alla quale la Chiabotto era molto legata. “Sono sicura che dietro questo dono ci sia lei, venuta a mancare lo scorso maggio per colpa della pandemia”

La coppia sta vivendo attimi felici e stupendi, emozioni che Cristina sta manifestando ormai da molte settimane proprio sui social. “Mi commuovo per ogni cosa ma in realtà succedeva anche prima della gravidanza, non è cambiato molto”.

L’annuncio della gravidanza è arrivato via social

La dolce attesa è stata annunciata con una tenera foto che ritraeva la Chiabotto (34 anni) insieme al marito Marco (35 anni) e a Paper, il cagnolino di casa.

“Mi commuovo per ogni cosa… succedeva anche prima della gravidanza, non è cambiato molto”, e aggiunge: “La scadenza è il 4 maggio e a casa è tutto pronto per accogliere Luce Maria”. Appesa alle pareti della cameretta, il tenero quadretto dipinto per lei dalla showgirl torinese: una mongolfiera dalle tante tonalità di rosa.

Marco Roscio, marito di Cristina Chiabotto è nato a Torino ed’ ha studiato Economia Aziendale. Di lui non si sa molto, diverse fonti sul web spiegano che è general manager di una grande cartiera.

