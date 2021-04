Il cantante e il compagno di 'Amici' Alessandro Cavallo si sono tolti la maglietta paragonando i loro fisici scolpiti

Denis Rizzi, in arte Deddy è uno dei cantanti più amati dal pubblico di Amici di Maria De Filippi.

Daddy – che é fidanzato con Rosa Di Grazia, ballerina conosciuta proprio durante questa edizione del talent show di Canale 5 – ha migliaia di fan che lo acclamano sulla sua pagina ufficiale.

Purtroppo Rosa è stata eliminata, ma nel frattempo Deddy, che sta continuando il suo percorso di crescita professionale all’interno della scuola, evidentemente consapevole del suo sex appeal che non passa inosservato, si è lasciato andare a un momento di divertimento con l’amico Alessandro Cavallo: i due si sono tolti la maglietta e, a petto nudo, hanno iniziato a paragonare i loro fisici scolpiti. Questo divertente episodio non è sfuggito agli occhi della Di Grazia che immediatamente ha postato un video su Instagram che recitava così: “Certo, ho visto tutto. A Rosa non sfugge nulla. Non vedo l’ora di incontrarlo e fare due chiacchiere”.

Come andrà a finire. La conduttrice Maria De Filippi ne parlerà in trasmissione? E Daddy come risponderà alle parole della sua fidanzata? Staremo a vedere…

