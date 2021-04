Altro che lasciare Instagram per proteggere l'amore, Can si è preso un bel due di picche

Cosa è successo tra Diletta Leotta e Can Yaman? Semplice: è finita. Lei lo ha mollato, dopo l’attrazione dei primi tempi, non è rimasta coinvolta.

Fine del romanzo

Qui si chiude la storia che in molti hanno guardato con scetticismo fin dall’inizio, ma che piano piano stava convincendo anche i più dubbiosi. Si parlava di amore di carta, costruito a tavolino. Chissà perché poi: non sembra che i protagonisti abbiano bisogno di alimentare artificialmente il gossip per avere visibilità. O forse sì?

In ogni caso, ora c’è da scrivere l’ultimo capitolo, quello doloroso della fine. Can Yaman, l’uomo più desiderato delle serie tv, inseguito dalle fan, assediato anche durante il lockdown a rischio di infrangere divieti… Lui è stato rimbalzato dalla nostra Diletta Leotta.

Niente più crociera

Si racconta che Can avesse invitato Diletta in Turchia, per farla conoscere ai suoi amici e parenti. Impazzito d’amore, pare che avesse affittato uno yacht per portarla in crociera sul Bosforo. Ma niente, all’ultimo la Leotta ha detto “no grazie”, ed è rimasta a casa.

Yaman si è ritrovato a giustificare l’assenza con scuse vecchie e poco credibili, inventando impegni di lavoro che avrebbero trattenuto Diletta in Italia. E, questo, dicono, è stato uno dei tanti episodi.

Naufragata anche la serie insieme

Cambieranno anche le prospettive lavorative. Pare, dicono, che Can e Diletta avessero in programma una fiction da fare insieme, prodotta dal grande Pietro Valsecchi. Progetto sfumato, sciolto come si è sciolta l’attrazione di Diletta per Can Yaman.

