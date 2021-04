Prima parlavano di nozze, ora: “I tempi sono cambiati, stiamo bene così”

Quando nessuno se lo aspettava, Cecilia Rodriguez ha spiazzato i fan. Il motivo? Sui suoi social ha detto che le nozze col compagno Ignazio Moser non sono più in programma. È un fulmine a ciel sereno, visto che da tempo sia lei sia Ignazio più volte avevano annunciato l’intenzione di sposarsi.

La domanda del web è: c’è aria di crisi?

Vediamo cosa è successo. Sul suo profilo Instagram, la bellissima Chechu (così si fa chiamare Cecilia nel privato), rispondendo alle domande dei follower che la incalzavano sulla data delle annunciate nozze con Ignazio ha risposto: “Se ho in mente le nozze o mi va bene la convivenza? Lui è l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri. Ma i tempi sono cambiati, stiamo bene così”.

Sorpresa! E parecchia perplessità da parte dei follower che hanno iniziato a temere ci fossero problemi tra i due.

Poi però rispondendo alla domanda successiva, Cecilia è sembrata più rassicurante. Al follower che le chiedeva se voleva figli e quanti, lei ha risposto “tre”. Il progetto di diventare genitori, quindi pare non aver subito modifiche. Più volte in passato Cecilia ha detto di volere un figlio con Ignazio (precisando: “Al momento giusto”). E Ignazio ha confermato: “Ci stiamo lavorando”.

Quindi la temuta aria di crisi sembrerebbe scongiurata: Cecilia e Ignazio pensano comunque in futuro a un figlio e sui social continuano a postare foto in cui sono unitissimi, si baciano, sono sempre insieme.

Perché allora il rinvio delle nozze?

Motivi ufficiali per ora non se ne conoscono, si può pensare che le restrizioni e tutte le incertezze legate al Covid, che ancora non permettono di pianificare con chiarezza eventi e cerimonie, abbiano un peso rilevante.

Cecilia e Ignazio si sono conosciuti nella Casa del Grande fratello Vip nel 2017, e da allora non si sono più lasciati.

