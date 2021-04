Phoebe Dynevor in una scena di Bridgerton

Lui è l'ex della cantante Ariana Grande

L’elegante protagonista di Bridgerton, Phoebe Dynevor, si è fidanzata. Con chi?

Lui è Pete Davidson (classe 1993) giovane attore comico americano che sui giornali specializzati di gossip, nella maggior parte dei casi, è ricordato suo malgrado per essere stato un fidanzato della cantante Ariana Grande che a lui ha dedicato una canzone intitolandola proprio con il suo nome.

Figlia d’arte

Dell’attrice inglese Phoebe Dynevor (classe 1995) si conoscono vita, morte e miracoli. Nata a Trafford, quartiere noto per ospitare il ‘mitico’ stadio della squadra di calcio del Manchester United, è un po’ figlia d’arte.

Il padre, Tim Dynevor, scrittore e sceneggiatore e la madre Sally Dynevor, attrice affermata, l’hanno aiutata’ a capire quale sarebbe stata la sua carriera. Dopo gli studi alla Cheadle Hulme School di Stockport, nel 2009 Phoebe ha esordito nella quinta stagione di ‘Waterloo Road’, fino ad arrivare alla serie che l’ha consacrata: ‘Bridgerton‘.

Da New York a Manchester

I due si sarebbero conosciuti alcuni mesi fa a New York e da alcune settimane si starebbero frequentando nel Regno Unito. Nelle ultime settimane più volte Pete è stato visto aggirarsi proprio dalle parti di Manchester.

Gli osservatori più attenti hanno notato che Phoebe e Pete si presentano in pubblico con la stessa collanina, che ha un ciondolo con la P e la D, le iniziali di nome e cognome di tutti e due. Solo una coincidenza? Pare di no.

Una fonte vicino al comico americano ha confermato la relazione al The Sun. “Pete è un vero seduttore ma ha occhi solo per Phoebe, che è ovviamente bella e talentuosa. Si godono la reciproca compagnia, anche se non si conoscono da molto. Il fatto che sia volato fino nel Regno Unito dimostra quanto sia interessato alla sua quasi coetanea Phoebe”.

Deluso chi tifava per il Duca di Hastings

Niente da fare dunque per gli incorreggibili romantici che speravano in una storia di Phoebe Dynevor con Regé-Jean Page, che nella prima stagione di ‘Bridgerton’ interpretava il fascinoso Duca di Hastings, confidente, poi fidanzato e infine marito di Daphne, il personaggio di Phoebe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata