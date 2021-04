La bimba (sei mesi), operata, sta bene e recupera in fretta

Papà Gianluca Vacchi la prende in braccio e la coccola, le parla dolcemente. La piccola Blu Jerusalema è attirata dalla sua voce. A soli sei mesi di vita la bimba ha subito un delicato intervento chirurgico per correggere la palatoschisi.

Dopo la pubblicazione di decine di immagini e brevi video che ritraggono Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca mentre coccolano la bimba subito dopo l’intervento, decine di migliaia di fan hanno occupato le bacheche con post di auguri e di pronta guarigione. Il 53enne influencer ha scritto parole dolci e si è sciolto in un pianto paterno molto intenso soprattutto su Instagram esprimendo tutta la sua preoccupazione.

“Questa settimana nostra figlia ha fatto l’operazione chirurgica per correggere la palatoschisi. Per noi è stata una settimana difficile e piena di emozioni. Potete immaginare quanto lo sia stato per lei… Quando la tua bambina deve affrontare un intervento così delicato, tutto il tuo mondo di genitore viene terremotato”, si legge sul post.

La piccola, nata lo scorso ottobre, ha dovuto affrontare un’operazione chirurgica per correggere una malformazione congenita che Gianluca aveva anticipato per la prima volta durante un’intervista rilasciata ad un settimanale spagnolo. La patologia consiste in una fenditura più o meno estesa della parte anteriore del palato duro. Un problema che colpisce molti bimbi e che può essere risolto solo mediante un’operazione.

Dopo questa prova papà Gianluca ha voluto devolvere un ulteriore contributo economico alla Fondazione Operation Smile Italia onlus che da 20 anni si prende cura delle persone più deboli e fragili in tutto il mondo, ed in particolare modo dei bambini con alcune particolari patologie.

