Bulldog francesi e barboncini sembrano le razze preferite. Molti sono stati salvati dai canili. Per tutti sono non “amici fedeli”, ma dei veri “grandi amori”

Roscoe, Mia, Lilly, Leone, Matilda… ma anche Whisky e B-Dog. I Vip, che si chiamino Alessia Marcuzzi o il campione di Formula 1 Lewis Hamilton, si sbizzarriscono a ribattezzare i loro cani, rendendoli protagonisti sia della loro vita sia delle loro pagine social, dove spesso i quattro zampe ricevono quasi più apprezzamenti e affetto dei loro amici famosi. Anche il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer, che certo non brillava per ottimismo, lo sapeva: “Chi non ha mai avuto un cane non sa cosa significhi essere amato“.

