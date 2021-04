Il 22 aprile il cast del medical drama E.R. si riunirà per un evento benefico

È fissato per il 22 aprile il ritorno di George Clooney nel ruolo del mitico dr Douglas Doug Ross. Quella sera Clooney e il cast della serie E.R.- Medici in prima linea si riuniranno per una serata di beneficienza a supporto della Waterkeeper Alliance, un’organizzazione che lavora per assicurare alle comunità sparse in tutto il mondo l’accesso all’acqua potabile.

Clooney tornerà a vestire i panni del pediatra del policlinico universitario di Chicago, il County General Hospital, ruolo che ha interpretato dal 1994 al 1999 e che gli ha regalato una grandissima popolarità. L’occasione di questa speciale reunion è offerto dall’Earth Day – giornata mondiale della Terra – che si svolgerà appunto il 22 aprile alle 20 ( le 2 di notte in Italia) sul canale YouTube di Stars in the House e sui canali social della rivista People (Facebook, ma anche Twitter e YouTube).

In compagnia di Clooney ci saranno alcuni dei componenti dello storico cast come Gloria Reuben, l’interprete di Jeanie Boulet, che guarda caso è anche presidente di Waterkeeper Alliance, promotore dell’evento. Faranno parte della serata anche Julianna Margulies, (l’infermiera Carol Hathaway (storica fidanzata del dottor Ross), Noah Wyle (John Carter), Laura Innes (Kerry Weaver), Anthony Edwards (Mark Greene), Alex Kingston (Elizabeth Corday) e Goran Visnjic (Luka Kovac).

Gli attori del medical drama che parteciperanno all’evento virtuale, sono tutti impegnati a sostenere le cause benefiche portate avanti dal fondo di beneficenza Actor Fund. Promotrice dell’iniziativa è Gloria Reuben: “Sono entusiasta di ritrovarmi con la mia famiglia di E.R. per una causa che è così vicina al mio cuore, e così grata a Seth e James per averci permesso di utilizzare la loro incredibile piattaforma per farlo”.

