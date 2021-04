Un video messaggio della madre all'origine del pianto che ha intenerito tutti

Francesca Lodo in lacrime a ‘L’Isola dei Famosi’ intenerisce e commuove.

L’ex Letterina di Passaparola è scoppiata a piangere dopo il videomessaggio ricevuto dalla madre Sandrina. Un pianto irrefrenabile per la 38enne, durante la puntata di giovedì del reality di Canale 5, che ha commosso non solo i fan della trasmissione.

La donna si scusa con lei per non essere stata in grado di supportarla in un momento complicato della sua vita personale e privata, legato a Vallettopoli (2007) vicenda che aveva coinvolto lo showbiz nazionale.

In quegli anni Francesca (classe 1982), pur allontanandosi dalla tv non ha mai abbandonato del tutto la vita nel mondo della moda e dello spettacolo, continuando a mantenere un rapporto con i fan grazie ai suoi canali social e in attesa di una occasione per riabilitarsi.

Il riscatto arriva con l’Isola dei Famosi

“In quel periodo mi voltarono tutti le spalle”, ha ammesso Francesca. “Mia mamma non ha perdonato alcune mie affermazioni durante quegli anni. C’è stata un’inchiesta e sono passata come la persona che non ero e mia madre in quel momento c’è rimasta molto male”.

Mamma Sandrina si scusa per non esserle stata vicina in quel momento così difficile. “Voglio che tu sappia quanto sono fiera e orgogliosa di te. Stai facendo un percorso difficile e faticoso, ma sono convinta che ce la farai. Già in passato hai dimostrato la tua forza, quando la vita ti ha messa a dura prova, e ti sei sempre rialzata da sola”.

“Io sarò sempre dalla tua parte, nella vittoria e nella sconfitta, e farò di tutto per sostenere i tuoi sogni, augurandoti che si avverino tutti. Non dimenticarti mai quanto ti amo e che qui c’è una grande famiglia che ti aspetta. Mi manchi, la tua mamma Sandrina”.

Francesca ha poi voluto sottolineare a Ilary Blasi il suo folle amore per la madre: “E’ la persona più importante della mia vita, la penso tutti i giorni come penso a mio padre e a tutte le persone che mi sono state vicine in questi 10 anni. E spero di dimostrare grazie a voi, grazie all’Isola, quella che sono. Nel bene e nel male”.

