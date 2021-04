Svelato il motivo della sua assenza alla puntata di Uomini e Donne

E’ tornata, finalmente: è tornata. Tina Cipollari è stata assente per un po’ dalla trasmissione Uomini e Donne dove ‘incarna’ il ruolo di opinionista. Ora Cipollari ha rivelato il motivo dell’assenza: si stava trasferendo a Torino. L’opinionista del dating show, infatti, nell’ultima puntata si è collegata con Maria de Filippi via Skype spiegando che la sua momentanea assenza era dovuta a un trasloco particolarmente impegnativo.

“Ci vorrà ancora qualche giorno e ho finito”, ha detto Tina. “Mi sto trasferendo a Torino perché sto facendo delle indagini” riferendosi al fatto che il capoluogo piemontese è la città dove vive Gemma, per fare delle indagini”.

Peccato che da tempo Gemma si sia trasferita a Roma!

Durante il collegamento via Skype Maria De Filippi ha ‘messo al corrente’ Tina sui recenti incontri avuti da Gemma con il signor Aldo con cui è uscita ma solo in amicizia. Tina non ha perso l’occasione per attaccare con la solita grinta la sua acerrima e insostituibile nemica . Dopo i primi convenevoli sono partite le sequele che separa e unisce le tue nemiche/amiche. “E’ sempre più ridicola! Mi hanno detto che non posso gridare sennò Skype mi toglie la linea!”, ha esordito la bionda opinionista che ha subito incalzato: “Va dicendo che i signori cercano le giovani… Ma se è lei, la prima che cerca i giovani!”

“Maria si vede lontano un miglio che Gemma non è interessata a questo signore! Lo fa per fare qualcosa, per rispondere alle critiche, per abbindolare il pubblico, per far vedere che non è sempre orientata su uomini giovani…”

La rivalità tra Tina e Gemma continua lo show è salvo e può finalmente ricominciare

Un’assenza che ha scatenato i fans del programma preoccupati per Tina che, da vent’anni, commenta tutte le vicende dei protagonisti. Dopo aver visto la prima parte dell’esterna che Gemma mentre ballava con il signor Aldo, Tina ha rivolto un saluto al suo grandissimo amico e compagno di opinioni. “Ciao Gianni”, ha detto la Cipollari rivolgendosi a Sperti.

“Ciao amore mio”, è stata la risposta dell’ex ballerino.

