Roberta Morise e Giulio Fratini

La showgirl sta vivendo una vera storia d'amore

Nel corso della carriera di Roberta Morise le sono stati attribuiti numerosi flirt. Uno dei più storici è quello che l’ha vista coinvolta con il presentatore Carlo Conti. Poi nel corso degli anni è stata al centro di numerosi gossip. Da prima (2011) nelle vesti di professoressa dell’Eredità, poi come conduttrice di Easy Driver, al fianco di Veronica Gatto. Infine al fianco di Giancarlo Magalli nella trasmissione I fatti vostri.

Calabrese di Cosenza, Roberta ha 35 anni e sembra essere nata per il mondo dello showbiz visto che anche il suo nuovo flirt, Giulio Fratini, non è nuovo alle cronache rosa e ha alle spalle una lunga storia con Raffaella Fico. Classe 1991 (ha cinque anni meno di Roberta) Giulio, è figlio dell’imprenditore Sandro Fratini, proprietario della catena di alberghi Wtb Hotels. Dopo il diploma, si è laureato al Politecnico di Milano in ingegneria gestionale e gestione delle industrie per poi ottenere la magistrale in Finanza e Servizi di gestione finanziaria.

Suo nonno è stato il fondatore del marchio di abbigliamento Rifle e Giulio ora porta avanti tutte le attività di famiglia, che tra le diverse attività si occupa anche di bioenergia: attualmente è il ceo della holding Belvedere Angelico. La famiglia Fratini detiene un record davvero curioso: è proprietaria di una prestigiosa collezione di orologi composta da circa 2mila esemplari. E si mormora che sia tra le più costose al mondo. Per ora i due dedicano il loro tempo a coccole e affettuosità. La cosa più preziosa per Giulio, infatti, è ora l’amore di Roberta Morise.

