Miguel Bosé durante una sua esibizione

La cantante cinguetta su Twitter "Negazionista folle, neuroni bruciati dagli eccessi"

Ornella Vanoni attacca Miguel Bosé e lo fa su Twitter con un semplice ma esplicativo cinguettio: «Negazionista folle, neuroni bruciati dagli eccessi».

La cantante è stata dura con lo spagnolo, che oggi vive in Messico dove lavora come coach del talent La Voz México, dopo aver letto una sua intervista rilasciata al canale tv spagnolo La Sexta. Nell’intervista Bosé, tra le altre cose, dichiara apertamente di non credere alla pandemia e al Covid: «Sono negazionista e questa è una posizione che tengo a testa alta. C’è un disegno che non si vuole far sapere, questa è la verità».

Contrario anche all’uso della mascherina per proteggersi dall’infezione, nell’intervista Miguel ha detto di non credere neppure che la madre, Lucia Bosè, sia morta dopo aver contratto il coronavirus.

Tra affari di cuore, droga, sesso e il ricordo della madre

Bosé parla a ruota libera della sua vita: dalla droga agli anni più ‘libertini’. Ma soprattutto mette in chiaro le sue opinioni rispetto al Coronavirus e lo fa non nascondendo di essere un negazionista. Una decisione sorprendente visto che la madre Lucia sarebbe deceduta proprio a causa del Covid. «Sono negazionista e questa è una posizione che tengo a testa alta. C’è un disegno che non si vuole far sapere, questa è la verità».

Un’affermazione che Ornella Vanoni non accetta. La cantante infatti avendo sperimentato in prima persona qualche mese fa la malattia non ci scherza su: «Per lui il Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso. Ma il virus c’è e io mi proteggo».

Bosè: “Mamma non è morta di Covid”

Durante l’intervista rilasciata al giornalista Jordi Évole, il cantante che si è dichiarato negazionista, ha invitato il giornalista a togliersi la mascherina. E sulla morte della madre specifica: «Non è stato il virus a ucciderla, ma qualcos’altro… Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla».

Bosè che oggi ha 62 anni ed è separato dal compagno scultore Nacho Palau ricorda il suo passato alle prese con droga, sesso, ogni genere di sostanze… «Pensavo che le droghe fossero una parte necessaria, legata alla creatività. Ma da un giorno all’altro smettono di essere tue alleate e diventano il tuo nemico. Consumavo quasi due grammi di cocaina al giorno, oltre a fumare marijuana e a prendere pastiglie».

Ora Bosé è alle prese con una causa legale contro il suo ex compagno Nacho Palau, con cui condivideva quattro figli nati da due madri surrogate due dei quali sono stati affidati a lui. In attesa di riuscire a tornare sul palco entro la fine del 2022, Bosé sta lavorando per recuperare una parte della propria voce che per le sue vicissitudini fisiche ed emotive negli ultimi tempi ha avuto qualche problema.

