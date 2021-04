Jannik Sinner il tennista italiano del momento

Jannik Sinner sempre più innamorato della sua bella Maria

E’ vero al torneo di Miami – il primo Masters 1000 della sua carriera – Jannik Sinner ha perso in finale. Ma può permetterselo.

Il tennista alto atesino – è nato in Val Pusteria – ha solo 19 anni e solo 70 partite giocate nel circuito. Dopo la finale in Florida Jannik è salito al 23 esimo posto del renking – uno dei dieci italiani tra i primi cento al mondo.

Sarà il più forte del mondo

Ma lui se la ride. Gli esperti e il suo allenatore Riccardo Piatti sono convinti che nei prossimi anni Jannik sarà il più forte del mondo. Ne è convinta anche la sua fidanzata Maria Braccini 21 anni che da settembre lo accompagna in tutte le sue uscite.

Bella come il sole, sexy e simpatica Maria è modella e influencer da 40 mila follower. E a chi storce il naso e vede questa relazione come una possibile distrazione per la sua carriera il tennista replica che la sua vita è il tennis e solo il tennis.

Nessuna distrazione

Alle parole e precisazioni del suo coach Piatti che ha voluto tranquillizzato i fan «Jannik pensa al tennis» si sono sommate le parole che Sinner ha dedicato all’argomento durante una intervista concessa a Rai Sud Tirol: «Com Maria stiamo insieme da settembre, è una tipa molto tranquilla, non mi mette alcuna pressione». Se lo dice lui…

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata