Giulia Salemi a Temptation Island Vip?

Giulia e Pierpaolo tra le coppie della prossima edizione

Innamorati e felici appaiono sui rispettivi social network Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma all’orizzonte potrebbe arrivare un’esperienza che metterebbe a dura prova la loro storia sentimentale. Vi starete chiedendo il perché: ebbene si vocifera che i due ex gieffini saranno tra le coppie della prossima edizione di Temptation Vip in onda su Canale 5.

Al momento nulla è sicuro. La notizia però sta facendo il giro del web e i rispettivi fan, i cosiddetti ‘Prelemi’, sono in attesa di confermo o smentita. Come ormai è risaputo, i sostenitori della coppia vanno in conflitto con i ‘Gregorelli’ (coloro che desideravano vedere il bel Pierpaolo tra le braccia di Elisabetta Gregoraci) e in certo qual modo questi non aspettano altro che vedere la fine dell’amore tra Giulia e Pierpaolo. A chiarire, probabilmente anche per destare un pizzico suspence, ci ha pensato l’influencer di origini persiane Salemi che in una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv ha dichiarato: “Io e Pierpaolo non ne sappiamo nulla! […] È la mia anima gemella e stiamo benissimo insieme. Siamo complici e ci rispettiamo molto. Siamo all’inizio di un rapporto che speriamo duri a lungo”.

Staremo a vedere come andranno le cose, visto che ai telespettatori Giulia e Pierpaolo mancano tantissimo. I loro abbracci, gli sguardi di intesa e gli scherzi che si facevano durante la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia, resteranno indelebili. Non trovate?

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata