Dayane Mello al Gfvip

Non è ancora certo ma i presupposti ci sarebbero tutti

L’ex gieffina Dayane Mello a quanto pare potrebbe entrare a far parte della trasmissione più seguita del daytime di Canale 5, Uomini e Donne. A scatenare il gossip è stato uno dei suoi ex coinquilini nella casa di Cinecittà, Andrea Zelletta, durante una recente intervista al settimanale Mio. Al modello pugliese, anche lui noto per aver partecipato al programa condotto da Maria De Filippi dove ha conosciuto Natalia Paragoni, sua attuale fidanzata, è stato chiesto il suo pensiero riguardo una possibile partecipazione di Dayane a Uomini e Donne.

La risposta dell’ex concorrente è stata diretta, come se già sapesse cosa sarebbe successo: “Posso solo dire che, nel caso, farei un grosso in bocca al lupo ai corteggiatori”.

